Здесь представлены 10 разных иконок, каждая в трёх градациях: http://forum.seedoff.net/index.php?topic=2190.0 Нужно добавить ещё одну градацию: платиновая, например. Итого 10 иконок. По сути отличаются только цветом и текстом.
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужен грамотный программист, знающий Sphinx. В данный момент Sphinx работает для поиска и для определения похожих названий. Нужно устранить баг: в сфинкс почему-то по некоторым полям попадают неверные данные и как результат сортировка работает неправильно по этим ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется человек .Релизер размещающий раздачи сериалов на сайте Seedoff.net. Нужно поддерживать разделы по сериалам в актуальном состояний а этой значит: - Обновить заброшенные раздачи по сериалам ,если таковые имеются и встать на раздачу, либо заменить на ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Уважаемые Фрилансеры. К вашему вниманию сложный и интересный проект.Нужно создать картинкохостинг под ключ - а это значит - весь дизайн с логотипом конечно,все программирование движка,верстка и т.д, т.е до полного "боевого функционала". ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать анимированный красивый,качественный,креативный банер на тему НАТУРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЙ , подчеркиваю предыдущее словосочетание ,а это: косметики (полезной для кожи и волос и т.д , отличной от массмаркета) и питания. Размер 600 на 90 ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Разработать и создать рекламный пост рекламирующий сайт www.seedoff.net на сайте www.fishki.net. Пост должен быть креативный . Заголовок поста : банер размером ширина 600, высота 450и текст не более 500 символов ,банер главный желательно на флеше ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Сайт Seedoff.Net Все указанные в бб-коде [img] картинки преобразуются в тег для того, чтобы браузер их не прогружал сразу же. Например это нужно в случае если картинки находятся под спойлером. Далее когда загружается страница, на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Есть сайт Seedoff.Net, вёрстка тянущаяся. Необходимо будет делать брендирование, т.е. добавить возможность установить фон рекламный и кликабельный. Соответственно получится, что сам сайт будет внутри и немного сожмётся в окне, т.е. будет не на 100% ширины. Или возможно ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть множество торрент-файлов, в которых указано несколько адресов анонсеров (трекеров). Пиры берутся со всех анонсеров, но всё равно бывают ошибки. Реализовано на PHP в виде scrape-запроса (мультискрейп и обычный скрейп при ошибке). Но толи не все ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать рекламный материал: Баннер для рекламирования сайта seedoff.net на сайте fishki.net: Максимальные размеры картинок (в пикселях) ширина 600, высота 450. Формат картинок: gif или jpg. Вес картинки не более 80кб. Баннер должен выделяться в достаточно ...Баннеры10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен слайдер для показа на одном месте (блоке) на сайте нескольких картинок, предположительно 5. Показывается только одна картинка, затем вместо неё другая. Размеры картинок будут разные, но ширина будет фиксирована - 150px, соответственно высота будет у ...Завершен11 лет назад
Необходимо сделать описания игр (по имеющейся в интернете информайии написать уникальные описания). Игры ещё не вышли. Вот список: Planetary Annihilation GRID 2 Rise of the triad Europa universalis 4 Aliens Colonial Marines Remember Me Broken Sword Serpents Curse Mars War logs Army of TWO The ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо добавить вкладки. Сайт http://www.seedoff.net/ - блок Новости трекера. Вверху слева направо должны идти вкладки. Например: Видео, Игры, Софт и т.д. Когда загружается страница сразу же должна быть открыта левая вкладка и соответственно показано её содержимое. ...Завершен11 лет назад
http://www.seedoff.net/ Вверху синее меню. Нужно добавить возможность - при наведении на пункт меню раскрывается подменю вниз. При этом должна быть возможность при нажатии на подпункт открывать страницу как в этом окне, так и в новом (должно ...Завершен11 лет назад
Необходимо создавать раздачи на трекере. Источником может служить любой открытый нетребующий регистрации трекер (список будет предоставлен). На одну раздачу уходит 3-7 минут, включая название, обложку, скриншоты, описание, правку bb-кодов, указание рейтинга imdb и кинопоиска при необходимости. Сидирование ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть код $content = preg_replace("/\[youtube\][^\s'\"<>]*youtube.com.*v=([^\s'\"<>]+)\[\/youtube\]/ims", "", $content); $content = preg_replace("/\[youtube\][^\s'\"<>]*youtube.com.*\/v\/([^\s'\"<>]+)\[\/youtube\]/ims", "", $content); Как понятно из его прочтения он заменяет конструкцию вида [youtube]ссылка на ролик[/youtube] на встраиваемый объект. Но есть недостаток, который нужно исправить. Если написано: [youtube]ссылка[/youtube] любой текст или его ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна помощь в обнаружении вируса или рекламного кода на сайте Seedoff.Net Открываем страницу с какой-нибудь раздаче. Подгружается разная баннерная реклама. И иногда при первом щелчке в любом месте страницы открывается ещё одна вкладка в браузере. Вот ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется основываясь на данных в интернете оформлять раздачи ожидаемых (ещё не вышедших, но предположительно популярных) фильмов, игр и т.д. Ищите информацию и либо пишите своё описание, опираясь на эту информацию, либо делаете качественный рерайт. Описания нужны объёмом ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Ищем опытного программиста или веб-студию для постоянного ведения сайта. Требуется выполнять различные задания по улучшению и доработке существующего сайта. Необходимые знания и опыт: PHP5, HTML (XHTML), CSS, JS, jQuery, MySQL, оптимизация работы с БД, оптимизация ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Автоматическое определение ссылок и закрытие внешних ссылок от гостей/поисковиков. Сейчас ссылками становятся только строки оформленные в bb-теге [url]ссылка[/url] или [url=ссылка]текст[/url]. Нужно чтобы автоматом в ссылку превращались и ссылки не оформлнные в теги [url]. Также необходимо, чтобы ссылки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад