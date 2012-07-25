aledain

Алексей aledain

 
38 летРоссия/Киров
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет безопасных платежей

  • Создать 10 иконок

    Здесь представлены 10 разных иконок, каждая в трёх градациях: http://forum.seedoff.net/index.php?topic=2190.0 Нужно добавить ещё одну градацию: платиновая, например. Итого 10 иконок. По сути отличаются только цветом и текстом.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Sphinx: доработка поиска и устранение багов

    $250

    Нужен грамотный программист, знающий Sphinx. В данный момент Sphinx работает для поиска и для определения похожих названий. Нужно устранить баг: в сфинкс почему-то по некоторым полям попадают неверные данные и как результат сортировка работает неправильно по этим ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для создания раздач на трекере

    Требуется человек .Релизер размещающий раздачи сериалов на сайте Seedoff.net. Нужно поддерживать разделы по сериалам в актуальном состояний а этой значит: - Обновить заброшенные раздачи по сериалам ,если таковые имеются и встать на раздачу, либо заменить на ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать готовый картинкохостинг

    Уважаемые Фрилансеры. К вашему вниманию сложный и интересный проект.Нужно создать картинкохостинг под ключ - а это значит - весь дизайн с логотипом конечно,все программирование движка,верстка и т.д, т.е до полного "боевого функционала". ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать баннер

    Нужно сделать анимированный красивый,качественный,креативный банер на тему НАТУРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЙ , подчеркиваю предыдущее словосочетание ,а это: косметики (полезной для кожи и волос и т.д , отличной от массмаркета) и питания. Размер 600 на 90 ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание креативного рекламного сообщения

    Разработать и создать рекламный пост рекламирующий сайт www.seedoff.net на сайте www.fishki.net. Пост должен быть креативный . Заголовок поста : банер размером ширина 600, высота 450и текст не более 500 символов ,банер главный желательно на флеше ...

    FlashActionScript
    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • На JS или jQuery исправить порядок загрузки стран.

    $100

    Добрый день. Сайт Seedoff.Net Все указанные в бб-коде [img] картинки преобразуются в тег для того, чтобы браузер их не прогружал сразу же. Например это нужно в случае если картинки находятся под спойлером. Далее когда загружается страница, на ...

    jQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Брендирование (фон сайта)

    Добрый день. Есть сайт Seedoff.Net, вёрстка тянущаяся. Необходимо будет делать брендирование, т.е. добавить возможность установить фон рекламный и кликабельный. Соответственно получится, что сам сайт будет внутри и немного сожмётся в окне, т.е. будет не на 100% ширины. Или возможно ...

    HTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Получение пиров из DHT

    $500

    Есть множество торрент-файлов, в которых указано несколько адресов анонсеров (трекеров). Пиры берутся со всех анонсеров, но всё равно бывают ошибки. Реализовано на PHP в виде scrape-запроса (мультискрейп и обычный скрейп при ошибке). Но толи не все ...

    PHPPythonMySQL
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать баннер + дополнительно рекламный текст

    Необходимо сделать рекламный материал: Баннер для рекламирования сайта seedoff.net на сайте fishki.net: Максимальные размеры картинок (в пикселях) ширина 600, высота 450. Формат картинок: gif или jpg. Вес картинки не более 80кб. Баннер должен выделяться в достаточно ...

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Слайдер на CSS

    Нужен слайдер для показа на одном месте (блоке) на сайте нескольких картинок, предположительно 5. Показывается только одна картинка, затем вместо неё другая. Размеры картинок будут разные, но ширина будет фиксирована - 150px, соответственно высота будет у ...

    PHPHTMLCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описания игр

    Необходимо сделать описания игр (по имеющейся в интернете информайии написать уникальные описания). Игры ещё не вышли. Вот список: Planetary Annihilation GRID 2 Rise of the triad Europa universalis 4 Aliens Colonial Marines Remember Me Broken Sword Serpents Curse Mars War logs Army of TWO The ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вкладки на CSS

    Добрый день. Необходимо добавить вкладки. Сайт http://www.seedoff.net/ - блок Новости трекера. Вверху слева направо должны идти вкладки. Например: Видео, Игры, Софт и т.д. Когда загружается страница сразу же должна быть открыта левая вкладка и соответственно показано её содержимое. ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Добавить в меню подменю на css

    http://www.seedoff.net/ Вверху синее меню. Нужно добавить возможность - при наведении на пункт меню раскрывается подменю вниз. При этом должна быть возможность при нажатии на подпункт открывать страницу как в этом окне, так и в новом (должно ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание раздач на трекере (обычный копирайт)

    Необходимо создавать раздачи на трекере. Источником может служить любой открытый нетребующий регистрации трекер (список будет предоставлен). На одну раздачу уходит 3-7 минут, включая название, обложку, скриншоты, описание, правку bb-кодов, указание рейтинга imdb и кинопоиска при необходимости. Сидирование ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить регулярное выражение

    Есть код $content = preg_replace("/\[youtube\][^\s'\"&lt;&gt;]*youtube.com.*v=([^\s'\"&lt;&gt;]+)\[\/youtube\]/ims", "", $content); $content = preg_replace("/\[youtube\][^\s'\"&lt;&gt;]*youtube.com.*\/v\/([^\s'\"&lt;&gt;]+)\[\/youtube\]/ims", "", $content); Как понятно из его прочтения он заменяет конструкцию вида [youtube]ссылка на ролик[/youtube] на встраиваемый объект. Но есть недостаток, который нужно исправить. Если написано: [youtube]ссылка[/youtube] любой текст или его ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Найти вирус или рекламный код на сайте

    Нужна помощь в обнаружении вируса или рекламного кода на сайте Seedoff.Net Открываем страницу с какой-нибудь раздаче. Подгружается разная баннерная реклама. И иногда при первом щелчке в любом месте страницы открывается ещё одна вкладка в браузере. Вот ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описания к невышедшим фильмам, играм и т.д.

    Требуется основываясь на данных в интернете оформлять раздачи ожидаемых (ещё не вышедших, но предположительно популярных) фильмов, игр и т.д. Ищите информацию и либо пишите своё описание, опираясь на эту информацию, либо делаете качественный рерайт. Описания нужны объёмом ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Постоянная работа над сайтом

    Добрый день. Ищем опытного программиста или веб-студию для постоянного ведения сайта. Требуется выполнять различные задания по улучшению и доработке существующего сайта. Необходимые знания и опыт: PHP5, HTML (XHTML), CSS, JS, jQuery, MySQL, оптимизация работы с БД, оптимизация ...

    MySQLHTMLCSSjQueryNginx
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Автоопределение ссылок и закрытие внешн. от гостей

    Автоматическое определение ссылок и закрытие внешних ссылок от гостей/поисковиков. Сейчас ссылками становятся только строки оформленные в bb-теге [url]ссылка[/url] или [url=ссылка]текст[/url]. Нужно чтобы автоматом в ссылку превращались и ссылки не оформлнные в теги [url]. Также необходимо, чтобы ссылки ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
whitebureau
Семён 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1000
10 баллов
10 лет назад
Постоянная работа над сайтом
Хороший заказчик, всем рекомендую. Оплата, задание - без проблем. На связи и консультирует по ходу работы.
Ок
Ответный отзыв
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$18
10 баллов
10 лет назад
Создать 10 иконок
Отличный заказчик, четкое задание, моментальная оплата. Благодарю за заказ.
Спасибо, всё было сделано в срок и мне понравилось.
Ответный отзыв
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создать баннер
Алексей - замечательный заказчик. Подготовил четкое задание, аванс и остаток мигом переводил. В прецесс еработы над баннером - никаких доп. правок не возникало. Со своей стороны, сделал баннер с задержками, просил его подождать. Он подождал, за что большое ему спасибо. Рекомендую. 10 баллов.
Решение задания сделано качественно , Виталий сразу понял задание что должно быть внесено в суть банера и в итоге все сделано качественно именно как мне и хотелось изначально. Спасибо.
Ответный отзыв
sd-illi
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Слайдер на CSS
Очень доволен! Четко поставленные требования и быстрая реакция на все возникающие вопросы. Спасибо за сотрудничество!
Спасибо большое. Дмитрий очень терпеливый человек. Все мои пожелания по доработкам выполнил очень оперативно. Рекомендую, отличный исполнитель.
Ответный отзыв
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$15
10 баллов
11 лет назад
Вкладки на CSS
Оплату получил без проблем, задача была описана максимально подробно.
Всё было сделано как и хотелось. Доволен.
Ответный отзыв