Sphinx: доработка поиска и устранение багов

Нужен грамотный программист, знающий Sphinx.

В данный момент Sphinx работает для поиска и для определения похожих названий.

Нужно устранить баг: в сфинкс почему-то по некоторым полям попадают неверные данные и как результат сортировка работает неправильно по этим полям. Нужно разобраться: возможно есть ошибки при обновлении индекса или прична в чём-то другом. И исправить. В коде мест обновления инлдекса немного, буквально 3-4 PHP-файла, выполняющихся по крону.

Также нужно улучшить (если возможно) определение похожих названий.

Также можно улучшить работу поиска, сделать более корректной, добавить различные возможности, например поиск, если транслитом написано и т.д.