Исправить ошибку вывода RSS-ленты на Joomla 1.5

Здравствуйте!

Нужно исправить ошибку, которая не позволяет вывести RSS ленту для трансляции новостей с сайта на Joomla 1.5, а именно этого пункта меню (показ ленты включен) – http://www.nalogovnet.com/ru/vse-publikacii.html. Для трансляции новостей будет использоваться сервис feedburner.google.com.

СРОК выполнения – 1 день, идеально – до конца суток.

ЦЕНУ за работу назовите сами, оплачивать буду в вебмани.

Для контакта оставляйте ваши скайп или ICQ, я сам с вами свяжусь

Для согласования отдельных нюансов в т.ч. по ходу работы я использую скайп и ICQ.

Жду ваших предложений