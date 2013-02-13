Генератор текстов на основе Цепей Маркова

Необходимо дописать генератор текстов.

Тот вариант что есть сейчас слишком простой и корявый.

Что нужно:

На входе имеем к примеру какой-либо текст с произвольного сайта, на выходе - тот же текст, но переработанный и при этом максимально читабельный.

Жду от вас варианты реализации, сроки и цены.