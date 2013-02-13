Разработка структуры сайта + верстка (Без дизайна)

Доброго времени суток.

Так как найти действительно грамотного программиста и дизайнера в одном лице достаточно сложно, то решили разделить всё ТЗ на 2 части: внутреннюю и внешнюю. Эта часть – внутренняя.

Нам необходимо:

Общее: Создание сайта (БД, Админка и т.д. – все необходимые "внутренности") на подобии системы взаимопомощи goldline.pro/ru/ (смотреть видео на сайте для понимания обязательно) с некоторыми доработками и привязкой платежной системы w1 (www.w1.ru) .

Требования к фрилансеру (разработчикам) и проекту:

1) Самописный движок.

2) Опыт написания подобных скриптов систем (БД) с привязкой к платежкам.

3) В дальнейшем (после запуска проекта) могут потребоваться от Вас некоторые корректировки, техподдержка на первое время обязательна.

4) Верстка при готовности дизайна.

5) Обязательно пишите свой скайп. Все переговоры проходят через него.

6) Цена вопроса – 24000 рублей – это потолок.

7) Сроки – 1 месяц максимум.

8) Приблизительное ТЗ имеется.

С уважением, Алексей.