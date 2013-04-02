Модуль для CMS DLE: Чтение книги онлайн

Нужны доработки модуля http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=6296 Нужен человек, у которого есть время и желание разобраться в модуле и немного переделать его. Нужно немного переделать форму добавления товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разместить на сайте книгу.
Сайт на DataLife Engine 9.7.
На сайте разместить ссылку при нажатии на которую открывается книга на всю страницу. То есть вгонять в дизайн не требуется.
Рассматриваю предложения.
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