Opencart: язык в зависимости от языка браузера

Здравствуйте. http://pogoda.yandex.ru видите внизу однорукого бандита с погодой, вот собственно ее и нужно скопировать. только нужно чтобы она работала без рычага c задержкой на 2-3 секунды и под сверстанный* дизайн который предоставлю исполнителю. Оплата Wmz. Напишите адекватную цену пожалуйста.