Opencart: язык в зависимости от языка браузера

Нужно разработать браузерную игру. Также установить эту игру на мой сервер и связать регистрацию с СоцСетями, после адаптировать её к СоцСетям. Ищу только "готовым комплектом": серверную часть, дизайн, графику приложения, и т.д. Желательна дальнейшая поддержка ...
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