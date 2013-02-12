Перенос БД (каталога): Joomla->Shop Script Free

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок181 просмотр
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Задача: есть работающий магазин на Джумле. Товары добавлены постами. Сайт-донор: gidroart.com.ua

Новый магазин - на Shop Script Free.

Нужно перенести каталог, с сохранением структуры и картинками, в новый магазин. Работ на пару часов.

Все доступы есть.

Предложите плиз цену.

Joomla
11 лет назад
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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