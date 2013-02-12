Магазин Opencart

Требуется программист с отличным знанием Opencart.

Нужно:

Сверстать макет сайта, под все браузеры кроме ИЕ6.

Отображение на айпаде и телефонах.

А так же через Api сделать привязку со склада по остаткам. В идеале спарсить каталог, переименовывая файлы картинок, и чтобы при дальнейшем обновлении каталога, на товаре менялся статус есть или нет на складе. А цена не менялась.

Нужен один человек для этого проекта.