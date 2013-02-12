Требуется на основе РЕД 5 или иной системы разработать сайт для трансляции видеороликов в реальном времени. Дополнительная инфа по запросу
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Адаптация DLE модуля с 8.5 на 7.5
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