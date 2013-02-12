Сверстать простой дизайн и натянуть на CMS

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки167 просмотров
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Сайт-визитка из трёх страниц. Имеется дизайн в psd. Необходимо сверстать и прикрутить к движку, чтобы была возможность добавлять/менять фото, видео, тексты. Сайт двуязычный. Также требуется подгрузка контента аяксом. Срок - 8 дней. Пишите ваши предложения.

11 лет назад
Dedesh
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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