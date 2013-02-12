Сверстать простой дизайн и натянуть на CMS

Есть интернет магазин Джумла 1.5.22+Виртуалмарт 1.1.4 Нужно произвести миграцию с сохранением всех данных и правильной вёрстки Нужно перейти на стабильную Джумла 2.5.8+Виртуалмарт 2.0.18a Возьму исполнителем специалиста кто имеет опыт в такой сложной миграции и миграция будет выполнена ...