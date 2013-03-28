Нужно доработать Simpla, т.е. сделать к каждому товару 2 варианта выбора товаров, это "Цвет" и "Размер" но цена при этом одна на товар!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется web программист с опытом написания Парсеров
Ищем программистов parsing, (желательно имеющих базовое профильное образование) с опытом разработки парсеров и поисковых скриптов (систем).
Работа постоянная, (на условиях оплаты на сдельной основе) по разработке и ведению проекта.
ТЗ: (во вложении)
Пожалуйста, в письме (в двух словах) указывайте ваш опыт в написании парсеров и поисковых движков.
Спасибо!
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Ищем программистов с опытом разработки парсеров и опытом в поисковых технологиях для работы на постоянной основе (но не обязательно).
Работа по разработке, и последующему ведению проекта.
Задача: разработка самообучаемого робота-парсера для парсинга заданного списка сайтов в автоматическом режиме.
*На первом этапе разработки парсить необходимо интернет-магазины и каталоги (с товарами), на втором, по сложнее – сайты с услугами.
Основная задача: предоставить пользователю интернета достоверную информацию о существующих на рынке товарах и услугах с привязкой к его региону, то чего не способны сделать существующие поисковые системы.
Результат работы системы: пользователь, зайдя в информационную систему, набрав полное наименование интересующей его товара/услуги получает выдачу всех реальных предложений на рынке с привязкой к его региону, выстраиваемой "по цене" (начинается выдача с самых низких цен).
Работа поэтапная.
На первом этапе необходимо получить аналог по образцу: abc.ru/
Структура: выдача спарсеной информации представляет группу отдельных сайтов из расчета один сайт на один раздел каталога, сформированные по тематике.
Для того, что бы понять задачу до конца, необходимо исследовать образец abc.ru.
Реализация
По нашему видению (но не обязательно, на усмотрение разработчика) система должна состоять из 2 отдельных модулей:
- модуль парсера, находящийся на отдельном сервере;
- скрипт выдачи спарсеной информации, то есть сам сайт.
МОДУЛЬ ПАРСИНГА
Структура парсинга
Модуль парсера состоит из двух блоков:
1.Создание списка сайтов для их парсинга
- парсинг интернета по ключевым запросам с учетом региональности (таргетинг);
Данный модуль производит поиск в интернете всех сайтов по заданным тематикам, которые существуют в заданным регионе.
С этой задачей все предельно понятно и здесь никаких вопросов не возникает.
2. Парсинг созданного списка сайтов
Здесь, основное внимание требуется уделить ключевому вопросу:
- разработка парсера – самообучающегося робота, который будет способен парсить в автоматическом режиме заданный сайт, поимая, что и как парсить на сайте.
Это основная задача, на которую необходимо обратить внимание при разработке.
Далее, скрипт командой с сайта должен выводить спарсенную информацию в каталог сайта, где показывается выдача спарсенной информации в виде каталога.
СКРИПТ КАТАЛОГА
Согласно образца и описания в ТЗ.
Более детальная конкретика и возможные пути реализации – это приоритет разработчика.
Что требуется получить на выходе: разработка системы, в которой, вы задав запрос ( о товаре или услуге) получите реальную информацию о всех существующих предложениях в вашем регионе, увидите самые низкие цены на эти товары и услуги и т.д.
В случае, если вы готовы взяться за проект, просим вас сообщить об условиях реализации задачи (сроки и стоимость выполнения работ), предварительно разбив их на этапы.
ТЗ во вложении.
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