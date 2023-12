Сграбить html-страницы и импортировать в Wordpress

Есть страницы, html, всего кажется два похожих (идентичных) шаблона.

Вы получается ссылки на страницы.

Берем со страницы

- это будет title

Берем meta description & keywords - это будут соответствующие поля All in one seo плагина

Берем текст, он начинается под

На выходе мне нужен результат работы скрипта, файл импорта записей в wordpress, в конкретную рубрику.