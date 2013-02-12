Сграбить html-страницы и импортировать в Wordpress

$20
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Есть страницы, html, всего кажется два похожих (идентичных) шаблона.

Вы получается ссылки на страницы.

Берем со страницы

- это будет title

Берем meta description & keywords - это будут соответствующие поля All in one seo плагина

Берем текст, он начинается под

.

На выходе мне нужен результат работы скрипта, файл импорта записей в wordpress, в конкретную рубрику.

WordPressHTML
11 лет назад
Shing
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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