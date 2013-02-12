Нужно сделать следующее: 1) Есть дизайн, сверстанный в html (3 странички: Главная(http://u-aleny.ru/test/index_navi.html ), каталог (http://u-aleny.ru/test/catalog.html), карточка товара(пока еще нет, но скоро будет. Ничего загонного не планирую делать.)). Нужно сделать шаблон для ocStore v1.5.4.1 и установить его. 2) Доустановить модули ...
Сграбить html-страницы и импортировать в Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть страницы, html, всего кажется два похожих (идентичных) шаблона.
Вы получается ссылки на страницы.
Берем со страницы- это будет title
Берем meta description & keywords - это будут соответствующие поля All in one seo плагина
Берем текст, он начинается под.
На выходе мне нужен результат работы скрипта, файл импорта записей в wordpress, в конкретную рубрику.
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