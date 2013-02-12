Программирование Joomla

$1000
Веб-программированиеЗакрыт16 заявок150 просмотров
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Есть макет и верстка

Необходимо спрограммировать сайт на Joomle.

Функционал простой. Каталог должен быть с рейтингом (звездочки) и возможность осуществлять заказ с сайта

Подробнее в личку.

Joomla
11 лет назад
yuliya_rybina
Юлия 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад