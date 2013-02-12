Продолжить разработку проекта на Yii Framework

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Есть внутренний проект системы на Yii Framework.

Задача дописать проект. Консультации с разработчиком и т.п. не проблема.

Обсуждение, документация, примеры при личном общении.

11 лет назад
Pasha_
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад