Продолжить разработку проекта на Yii Framework

Здравствуйте, сверстали макет, теперь ищем исполнителя кто за адекватную сумму "натянет" этот дизайн на движок prestashop. Сделать это надо отдельной темой, чтобы в случае чего можно было просто вернуться к текущей теме. ну и чтобы не ...