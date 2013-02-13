Правки по магазину на Open Cart

Веб-программированиеЗавершен7 заявок111 просмотров
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Есть готовый магазин на Open Cart, надо сделать небольшие правки, по картинкам, ссылкам и цене (лишний раз добавлен НДС). Работа срочная , ТЗ пошлю в личку.

11 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
baBach
Михась 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Прекрасно справился с задачей, все время был на связи и быстро сделал все правки по проекту. Рекомендую и буду дальше работать
Отлично поработали, Алексей детально разъяснил всё тз, моментально перевел оплату. Рекомендую!