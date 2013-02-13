Правки по магазину на Open Cart

SilverLines ТЗ Натянуть дизайн сайта на шаблон(Joomla 2.5.8 или 2.5.6) -Верхнее горизонтальное меню При наведений на одну из категории меню цвет должен менятся с белого на синий(как на скрине. Категория "Продукты"при наведений курсора должно плавно выезжать подменю из двух ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый магазин на Open Cart, надо сделать небольшие правки, по картинкам, ссылкам и цене (лишний раз добавлен НДС). Работа срочная , ТЗ пошлю в личку.
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, сверстали макет, теперь ищем исполнителя кто за адекватную сумму "натянет" этот дизайн на движок prestashop. Сделать это надо отдельной темой, чтобы в случае чего можно было просто вернуться к текущей теме. ну и чтобы не ...Закрыт11 лет назад
Требуется разработка программы для тендерного сайта, суть заключается в том, что бы был сборщик тенедров (примерно 200 площадок) пример http://client.findtenders.ru/#client:hide можно попробовать пробную версию, в общем нужен практически такой сайт сроки? стоимость?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать галлерею на WP По типу такой http://alenazolotnikova.com/before_after/Закрыт11 лет назад
- $10
Требуется на сайте http://vseshtuchki.ru/ удалить вирус. Обнаруживает его Опера и Яндекс. От вас требуется до вечера удалить иго. Предпочтение быстро и дешево. Оплата по ФактуВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Доделать интернет магазин на Joomla+virtuemart http://191169.budetepl.web.hosting-test.net/ + перенос на новый домен+ доработка фильтра. детали 0960012000Закрыт11 лет назад
Блок от-центровать после скролла в подвал в приложение задание жду от вас сроки и бюджетВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо дописать модуль у CMS Made Simple. За ранее благодарю.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется доработка движка доски объявлений http://www.illusionweb.ru/: 1) Возможность включения/отключения подачи ообъявлений пользователями в определенные категории, причем сама категория и ее описание должна остаться доступной. 2) Настроить csv или xls импорт списка категорий/подкатегорий и их описаний (описания категорий/подкатегорий ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт investman.by подписка не работает.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад