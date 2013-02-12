Доделать интернет-магазин на Joomla+virtuemart

Нужны специалисты, которые умеют писать с нуля компоненты и модули. могут править существующие компоненты. постоянно в онлайн и на связи. не пропадают и выполняют работу в срок. Joomla 1.5–3.0 ищутся индивидуальные программисты, а не вебстудии!!! оставляйте ваши контакты для связи.