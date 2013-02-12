Доделать интернет-магазин на Joomla+virtuemart

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки98 просмотров
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Доделать интернет магазин на Joomla+virtuemart http://191169.budetepl.web.hosting-test.net/ + перенос на новый домен+ доработка фильтра. детали 0960012000

JoomlaVirtuemart
11 лет назад
budeteplo
Роман 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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