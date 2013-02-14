Нужно по плану провести работы на сайте

Веб-программированиеЗавершен2 заявки169 просмотров
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Здравствуйте. Нужно на сайте основанном на Вордпресс провести ряд работ по готовому плану выведения сайта из под АГС.

11 лет назад
bmvr
45 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
uaprime
Виктор 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
4 дня
Все было сделано быстро и качественно.
Точная постановка задачи и своевременная оплата. Сотрудничеством доволен на все 100.
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