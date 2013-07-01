PHP: Плей-лист для плеера Uppod

Добрый день, ищем опытного программиста для написания игры Subway Surf для социальной сети Вконтакте. ТЗ предоставим по запросу. Хочу задать пару вопросов кандидату, после чего предоставлю ТЗ. Людей без опыта и отзывов прошу проходить мимо, спасибо. Оставляйте свои ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
PHP: Необходимо разработать плей-лист для плеера Uppod, где каждое видео из плей-листа может воспроизводится только в заданное время.
Должен получится эффект - псевдо онлайн-тв.
Пример реализации: http://freepaint.ru/files/primer.png
Мои контакты для связи:
Скайп: AlexBruniProd
Email: [email protected]
ICQ: 559980
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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