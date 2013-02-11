Создание сайта под битрикс. (студиям-предпочтение)

Имеется дизайн (в приложении), по нему можно определить сложность проекта. Необходимо: Вёрстка + Настройка административной части 1С-Битрикс 5 000 + 2 000 руб. (Что в итоге должно получиться: Вёрстка сайта и настроенная административная часть)

Интеграция вёрстки (программная часть) 15 000 руб. (Что в итоге должно получиться: Реализованный сайт)

Тестирование, отладка 3000 руб. (Что в итоге должно получиться: Запущенный и оттестированный на ошибки сайт)

Итого 25000 руб + 5000 руб. (в случае если исполнитель студия (договор))

Требования к исполнителю: ответственное отношение к работе, завершение каждого этапа в срок (срок будет оговариваться перед каждым этапом), наличие в портфолио собственных работ, наличие сертификатов, постоянное присутствие на связи.