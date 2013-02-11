Требуется специалист ModX

Веб-программированиеЗавершен2 заявки163 просмотра
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Необходимо сделать легкие правки шаблона и логики CMS ModX Evo 1.0.5

Работа на постоянной основе.

MODX
11 лет назад
alextan76
Алексей 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
xu4
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель, на отлично знает системe ModX. Берет недорого. Крайне рекомендую! Спасибо.
С Алексеем приятно работать. У него замечательное чувство юмора. Он переводит оплату мгновенно после выполнения задания. К тому же, есть большая вероятность, что за работу вы получите и дополнительную премию от него — сверх оговорённой суммы. Буду надеяться, что наше сотрудничество продолжится и далее, и что мои, иногда завышенные, цены на разработку проектов с нуля не помешают нам работать вместе над доработкой уже существующих.
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