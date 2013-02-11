Требуется специалист ModX

С Алексеем приятно работать. У него замечательное чувство юмора. Он переводит оплату мгновенно после выполнения задания. К тому же, есть большая вероятность, что за работу вы получите и дополнительную премию от него — сверх оговорённой суммы. Буду надеяться, что наше сотрудничество продолжится и далее, и что мои, иногда завышенные, цены на разработку проектов с нуля не помешают нам работать вместе над доработкой уже существующих.