Найти ошибку в скрипте

Задача - сделать автообновление веса самого товара и общего веса в корзине при изменении кол-ва товаров. Все вопросы и подробности в ICQ - 601676275 Оплата в Webmoney, рублями, по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт генерирует неверную ссылку на странице: http://multikar.ru/sale/building-machinery Вместо ссылки http://www.multikar.ru/sale/building-machinery/index.php?page=2 генерируется просто /index.php?page=2 Скрипт загружается файл из /multikar_sale/sale.php
Все необходимые файлы скриптов готов предоставить. Соответственно, нужно исправить, чтобы ссылка верно генерировалась.
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