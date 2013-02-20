Настройка модулей оплаты для Prestashop

Требуется внести правки на сайт согласно ТЗ Сайт ascania-shina. com Бюджет 500$, потом будут еще доработки, дополнительно оплачиваются Тз в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется настроить модули приема платежей для платформы Prestashop 1.5.
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