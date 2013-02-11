Создание фотогалереи

Дизайн и верстка уже готова. Нужно сайт повесить на движок cms. Важно: при входи юзера из США показываем одну страницу, Германии другую, Беларуссии — третью. Старан будет 6. Под каждую страну будет 3 страницы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать копию галереи с сайта http://www.vincentpetersphotography.com
Ваши цены?
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Wordpress 3.5, стандартные записи в категории. Обычный php скрипт, но можно и с интеграцией в wordpress. Берем записи из указной категории и выгружаем в маркет: Название - название записи Цена - доп. поле записи цена Картинка - thumbnail ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ СТОИМОСТЬ И СРОКИ. Калькулятор состоит из 3 блоков, блок ввода данных (слева), блок рассчитанных данных (справа), Блок заказа под основными блоками. Примерный дизайн указан в макете. Для ввода доступны поля: Площадь Количество светильников Количество люстр Длина плинтуса При вводе любых ...Закрыт11 лет назад
Сайт www.nusep.org Некоторое время назад появилась ошибка на главной странице и не работают внутренние страницы. Возможно, проблема появилась после апгрейда PHP на хостинге до версии 5.3 Нужно исправить проблему. Доступ к хостингу, файлам и базе есть.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Надо по заранее известному списку воспроизведения сделать поток вещания через FMS сервер. Сам сервер уже установлен. Работа срочная, ищу специалиста с опытом работы с FMS.Закрыт11 лет назад
Перенос сайта с Vamshop на NetCart E-commerce. Либо установка NetCart E-commerce на хостинге.Закрыт11 лет назад
1. Страницу поиска сделать главной. Из «хлебной крошки» для этой страницы убрать "/" и слово "Поиск". На новой главной странице в тайтле отображается только название сайта. Просьба не шаманить с htaccess, а разобраться в самом ...Закрыт11 лет назад
Нужен хороший программист, с возможностью долгосрочного сотрудничества. Необходимо написать модуль для Joomla: начисление бонусов за активность в системе. Клиент получает бонусные баллы, осуществляя некоторую активность в системе. Потратить их он может в системе. Подробное описание вышлю личным сообщением. ...Закрыт11 лет назад
Необходимо создать раздел b2b (заказ товаров для оптовиков) Немного о нас: Компания занимается оптовой продажей электроники\периферии\расходников Имеем каталог товаров, любой посетитель может смотреть товар\информацию но все без корзины, кнопки купить (т.к. это не нужно для ...Закрыт11 лет назад
на самописный сайт требуется прикрутить регистрацию и авторизацию, сайт на php. нужно сделать форму для регистрации и авторизации, ну и личный кабинет, позже нужно будет как то связать с 1С. кто может взяться за такое, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад