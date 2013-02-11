1. Страницу поиска сделать главной. Из «хлебной крошки» для этой страницы убрать "/" и слово "Поиск". На новой главной странице в тайтле отображается только название сайта. Просьба не шаманить с htaccess, а разобраться в самом ...
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Перенос сайта с Vamshop на NetCart E-commerce. Либо установка NetCart E-commerce на хостинге.
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