Модуль регистрации/авторизации

на самописный сайт требуется прикрутить регистрацию и авторизацию, сайт на php. нужно сделать форму для регистрации и авторизации, ну и личный кабинет, позже нужно будет как то связать с 1С. кто может взяться за такое, пишите сроки и цену, если можно то отдельно укажите цену за вторую часть работы с 1С