Модуль регистрации/авторизации

Система устарела, требуется программист который сможет разобраться с кодом и модернизировать, или написать похожий движок с усовершенствованными функциями. Конкретно интересует модернизация самой базы данных. http://www.782.ru/DB/ Возможность вести базу прямо в веб интерфейсе, добавлять фото, операторские ...
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на самописный сайт требуется прикрутить регистрацию и авторизацию, сайт на php. нужно сделать форму для регистрации и авторизации, ну и личный кабинет, позже нужно будет как то связать с 1С. кто может взяться за такое, пишите сроки и цену, если можно то отдельно укажите цену за вторую часть работы с 1С
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