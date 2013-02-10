Opencart - нужен фильтр по брендам

www_zshop_kz

заходим в категорию, где можно отсортировать товары по цене или по заголовку. Нужно еще один фильтр внедрить - по бренду. При нажатии на бренд, чтобы выходили товары этого бренда из заданной категории.

На скрине я показал что надо создать http://easycaptures.com/fs/uploaded/542/6723529621.jpg

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin