Opencart - нужен фильтр по брендам

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки156 просмотров
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www_zshop_kz

заходим в категорию, где можно отсортировать товары по цене или по заголовку. Нужно еще один фильтр внедрить - по бренду. При нажатии на бренд, чтобы выходили товары этого бренда из заданной категории.

На скрине я показал что надо создать http://easycaptures.com/fs/uploaded/542/6723529621.jpg

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь

скайп yakooobin

OpenCart
11 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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