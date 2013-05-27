Парсер сайта мото запчастей

после обсуждения общих вопросов и задач, нужно выполнить: 1. Подгонка шаблона под задачи сайта. (изменения меню, логотип, стиль(немного) и доп. расширения) 2. Дальнейшая поддержка сайта (по согласованию сторон). CMS - Joomla 2.5.6 шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/joomla-templates-type/41252.html хостинг - reg.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача спарсить все каталоги по адресу http://www.clawsonmotorsports.com/fiche_select.asp?srt=mfg
1.Фактически нужно спарсить их в какой то свой движок, поддерживающий шаблоны, хотя бы header, footer, content, чтобы можно сверху снизу свой какой то контент вставить + авторизация админа
2. Движок должен поддерживать rewrite, чтобы была возможность сделать адрес типа ../atv/arcticcat/2012/ds450/ итд
3. Картинки сохраняем на нашем сервере
4. На странице с непосредственным выбором номера запчасти
например http://www.clawsonmotorsports.com/fiche_section_detail.asp?section=1719191&category=ATVs&make=Arctic%20Cat&year=2012&fveh=50865 нужно сделать так чтобы цену можно было перевести динамически в рубли по курсу установленному в конфиге + накрутка в %
на этой же странице должна быть кнопка добавить в корзину
5. Корзина нужна простейшая, при оформлении вводим, имя, телефон, город , емейл, и список выбранных запчастей присылаем админу на мыло
6. Сделать так чтобы спарсенные названия запчастей, категорий итп можно было перевести на русский язык,то есть если админ залогинен, рядом с названием категории, или запчасти поставить букву [E] в котором можем менять название на любое
7. Сделать общий поиск в хедере по каталожному номеру, поиск должен будет выдать название, каталожный номер, цену, кнопку купить
Только для фрилансеров с опытом и отзывами
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