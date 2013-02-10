Создание компонента для Joomla

Необходимо создать компонент для Joomla по интерпретации медицинских анализов.

На основе нескольких показателей, введенных пользователем, путем заранее заданных интервалов нормы выдается заключение/описание результата.

Данный принцип подходит для любого вида анализа. В компоненте должен быть предусмотрен мастер создания нового анализа (кровь, моча и т.д.) с указанием количества вводимых показателей и диапазонов нормы, по выходу за пределы которого указываются возможные отклонения.

Необходимо запоминать историю вводимых показателей пользователя и строить график изменения показателей во времени.

Также требуется предусмотреть возможность введения системы оплаты получения результатов (смс, кр.карта, эл.деньги и др)