PHP-программист на постоянную работу, удаленно

Требуется программист на постоянную удаленную работу. Просьба веб-студии и тех, кто не готов на долгосрочное сотрудничество, не беспокоить.

Требование:

php (ООП), mysql, javascript, jquery

Умение работать в команде.

Умение работать с git.

Знание Фреймворка CakePHP и Drupal будет большим плюсом.

Быть онлайн (Skype) в рабочее время по МСК (график можно обсудить).

Отчетность в реальном времени через assembla.

У нас есть несколько проектов – сервисы, сайты, все они очень интересны. В зависимости от Вашей квалификации и желания, Вы будите работать над одним из них.

Заработная плата около 20000 рублей в месяц, она будет зависеть от Вашей квалификации и проекта, над которым Вы будите работать. Возможность дальнейшего роста.