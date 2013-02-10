Исправить баг

Веб-программированиеЗавершен5 заявок136 просмотров
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Исправить баг, http://автодиспетчер.рф/catalog не отображается информация о транспортных компаниях, пример http://автодиспетчер.рф/catalog?id=63 Баг появился после переезда на новый хостинг и домен рф

11 лет назад
spin
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Dimec
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Все исправил за 1.5 часа, знает свое дело, минимум вопросов максимум качества.
Все отлично. Спасибо за сотрудничество!
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