Нужен программист для сайта закупайка.рф на постоянной основе. Сайт запущен и работает 1.5 года, но есть много доработок и усовершенствований (новые сервисы, новые функции, юзабилити и т.д.) з/п 20 000 р в мес при 8 часовой работе ...
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Исправить баг, http://автодиспетчер.рф/catalog не отображается информация о транспортных компаниях, пример http://автодиспетчер.рф/catalog?id=63 Баг появился после переезда на новый хостинг и домен рф
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