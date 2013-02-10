Доработка Преста шоп 1.5.2.0

Для сайта существует шаблон PDF, на каждой странице при клике на ссылку генерируется версия в формате PDF. Необходимо доработать шаблон в соответствии с дизайном, подправить стиль, оформление, шрифты. Оплата по факту утверждения, вебмани.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В админку необходимо добавить кнопку, которая будет удалять все остатки товара.От вас цена и сроки.
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