Парсер видео с ex.ua

Скрипт должен добавлять список моих сайтов на просчет на pr-cy.ru, просто добавлять, ничего более. Т.е., у меня на хосте будет этот скрипт и файл, в котором лежат сайты на просчет (около 2000). Запускаем скрипт, он добавляет ...