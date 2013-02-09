Drupal | XML

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки116 просмотров
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Нужно вытащить из xml файла нужные данные и записать в ноду.

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Drupal
11 лет назад
chigher
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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