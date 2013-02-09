Визивиг подружить с макинтошем

Есть битрикс, есть его wyziwyg (который для клиентской части, light editor). Проблема - посетители, работающие на макинтоше, не могут вопользоваться этим визивигом.

Нужно найти причину проблемы и решение.

Знания Битрикс не обязательны, более того - пригодиться может только опыт работы конкретно с его визивигом !

Очевидно, для данного задания нужен компьютер макинтош.