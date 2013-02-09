Программисты

Вот есть попап: http://text0.ru/image/1.png тут он отображается корректно. Но когда я его активирую на сайте, часть формы уменьшается. Например инпуты становятся на 30% обрезанными. http://text0.ru/image/2.png - вот так это выглядит Не понятно в чем причина. Нужен кто-то, кто может ...