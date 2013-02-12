alex-smart

Здравствуйте В командную работу требуются программисты, обладающие высокими знаниями в web программировании. Оставляйте вашу заявку и мы обязательно её рассмотрим!
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
12 лет назад
Здравствуйте В командную работу требуются программисты, обладающие высокими знаниями в web программировании. Оставляйте вашу заявку и мы обязательно её рассмотрим!
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Здравствуйте! Необходимо разработать полноценный бизнес портал Основные Задачи: -Ведение Онлайн – бухгалтерии (вести учет доходов и расходов, формировать отчет в налоговую, в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, выставлять счета, формирует акты) ...