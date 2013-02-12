alex-smart

Алексей alex-smart

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Программисты

    Здравствуйте В командную работу требуются программисты, обладающие высокими знаниями в web программировании. Оставляйте вашу заявку и мы обязательно её рассмотрим!

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка бизнес-портала под ключ (шифрование)

    Здравствуйте! Необходимо разработать полноценный бизнес портал Основные Задачи: -Ведение Онлайн – бухгалтерии (вести учет доходов и расходов, формировать отчет в налоговую, в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, выставлять счета, формирует акты) ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад