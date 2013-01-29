Разработка бизнес-портала под ключ (шифрование)

Здравствуйте!

Необходимо разработать полноценный бизнес портал

Основные Задачи:

-Ведение Онлайн – бухгалтерии (вести учет доходов и расходов, формировать отчет в налоговую, в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, выставлять счета, формирует акты)

-смс-рассылка

- Оформление Сделка без риска

-Информирование о маркетинговых акциях (скидки, распродажи)

- Расширенная Форма подачи заявки.

-Антантовские услуги, поиск исполнителя на реализацию проекта

-Продажа бизнес идей

Основная задача ресурса: автоматизирование Систем продаж в Интернете (ведение электронной коммерции), для разных видов деятельности, дать бизнесменам зарабатывать больше

-Шифрование всех данных, максимальная степень защиты

Пример подобного сайта

http://ncity.biz/video/presentation.html

Требования

Наличие портфолио

Сроки от и до

Стоимость от и до