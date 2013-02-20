Сайт-визитка на joomla CMS с оригинальным дизайном

Сайты «под ключ»Завершен16 заявок172 просмотра
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Необходимо сделать сайт визитку под ключ на joomla CMS с оригинальным дизайном, либо адаптированным под определённый стиль шаблонным дизайном. За основу примерно можно взять www.pine-aqua.com только без интернет магазина.

Joomla
11 лет назад
flyerscool
Сергей 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$250
7 дней
Алексей выполнил работу грамотно, в срок, с особой тщательностью делал все доработки и учёл мои пожелания, сотрудничеством и ценником доволен. далее продолжаем работать над другим проектом.
Работать с Сергеем нам очень понравилось. Чёткие задачи, корректные входные данные, соответственно работа шла легко, приятно и творчески. Все вопросы решались быстро, оплата в срок. Удачи Сергею в делах, с удовольствием работаем с ним дальше.
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