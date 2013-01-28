Разработка новостного сайта

Интересует создание интернет-магазина на ImageCMS, срок 1 месяц, возможна поэтапная оплата работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки новостного сайта требуется: серьезный, с положительными отзывами(only), пунктуальный, быстрый исполнитель.
Сайт должен быть не сложный. Без всяких информеров о спорте, погоде, фильмах и тд... всякого нагромождения.
Нужен даже больше похожий на блог, чем на портал.
Примерное количество посетителей 12-15К
Оплата только после после завершения проекта и тестирования. Проект Выполняется на Вашем хостинге.
Итак... Нужно:
0. Выбрать быстрый и относительно дешевый хостинг за пределами РФ.
1. Нужна собственная CMS, и желательно на самописном фреймворке.
2. Простой, шаблонный дизайн с резиновой адаптивной версткой.
3. Комментирование по каждой новостью отдельно Как в ЖЖ
4. Возможность делать выборку новостей по дате, автору.
5. Интеграция с twitter, facebook, vk (добавление на стену пост новго материала.)
6. Система рейтингов пользователей по комментариям и по шахматным турнирам между собой
7. Возможность полуавтоматом добавлять видео с Youtube на страницы
8. Прлдумать систему фильтрацию от DDos (возможно сторонними сервисами фильтрации. )
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