Разработка новостного сайта

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок139 просмотров
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Для разработки новостного сайта требуется: серьезный, с положительными отзывами(only), пунктуальный, быстрый исполнитель.

Сайт должен быть не сложный. Без всяких информеров о спорте, погоде, фильмах и тд... всякого нагромождения.

Нужен даже больше похожий на блог, чем на портал.

Примерное количество посетителей 12-15К

Оплата только после после завершения проекта и тестирования. Проект Выполняется на Вашем хостинге.

Итак... Нужно:

0. Выбрать быстрый и относительно дешевый хостинг за пределами РФ.

1. Нужна собственная CMS, и желательно на самописном фреймворке.

2. Простой, шаблонный дизайн с резиновой адаптивной версткой.

3. Комментирование по каждой новостью отдельно Как в ЖЖ

4. Возможность делать выборку новостей по дате, автору.

5. Интеграция с twitter, facebook, vk (добавление на стену пост новго материала.)

6. Система рейтингов пользователей по комментариям и по шахматным турнирам между собой

7. Возможность полуавтоматом добавлять видео с Youtube на страницы

8. Прлдумать систему фильтрацию от DDos (возможно сторонними сервисами фильтрации. )

11 лет назад
coronanetcom
Виталий 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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