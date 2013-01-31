Сайт компании эвакуаторов

$250
Сайты «под ключ»Завершен16 заявок226 просмотров
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Несколько текстовых страниц и форм обратной связи. На главной - слайдер.

Необязательно, но если есть опыт - настройка отсылки смс об отправке данных формы.

предпочтительно Drupal.

psd вышлю на почту.

11 лет назад
blbhoy
Кирилл 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
krecu
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$200
5 дней
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