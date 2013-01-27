Нужно сделать продающий сайт на 2-3 странички

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки163 просмотра
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Тема сайта огородная, новые технологии выращивания.

1. страница - главная - описание продукта

2. Лучшие сорта

3. отзывы

В заявке, пожалуйста, указывайте сроки и цены.

11 лет назад
Lenochok
Елена 
55 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
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