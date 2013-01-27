Нужно сделать продающий сайт на 2-3 странички

Необходимо сделать веб-сайт с двумя разными интерфейсами пользователя - для пациента и для врача. И интерфейсом администратора для назначения прав и регистрации врачей. 1. Пациент после авторизации по учетным данным, выданным ему лечащим врачом, получит возможность ...
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Тема сайта огородная, новые технологии выращивания.
1. страница - главная - описание продукта
2. Лучшие сорта
3. отзывы
В заявке, пожалуйста, указывайте сроки и цены.
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