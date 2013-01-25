Перенести и изменить сайт на Joombla

Добрый день. Нужно сделать сайт купонного сервиса. Вернее может и подойдет готовое решение. На подобие выгоды или групона. Вариант упрощенный интересует. Т.е. мне нужно, что бы пользователи которые предлагают услуги/товары со скидкой, из админки сами размещали условия акции, фото, ...