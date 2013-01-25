Ищем программистов на ряд проектов

Добрый день. Интересует разработка сайта под ключ, пример www.allflag.eu., по функционалу то-же, дизайн в строгих тонах, интернет магазин пока не нужен, это следующий этап. Озвучьте ориентировочную стоимость и сроки. Спасибо. P.S.Фирменный стиль в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, доброе время суток.
Собственно сабж - ищем программиста/группу программистов для постоянного сотрудничества.
Что поделаешь - нехватка кадров.
Что требуется:
- знание одного или нескольких движков: DLE, Simpla, Wordpress, Битрикс, Joomla, Drupal (в любом сочетании)
- программирование модулей под конкретные задачи, ява скрипт, ajax
- постоянно на связи, качество, внимание к деталям.
Приветствуются:
- навыки написания модулей для импорта данных из xls файла произвольного формата в БД сайта. (относится к каталогам товаров, интернет-магазинам)
Что обещаем с нашей стороны:
- адекватность менеджера (опыт работы в IT более 5-ти лет)
- своевременная оплата (без задержек, без "подождите до завтра")
- никакого поиска проектов с Вашей стороны (к нам клиенты обращаются офлайн)
- адекватные цены за работу
- долгосрочное сотрудничество (мы работаем не первый год и нам нужны люди которым можно доверять)
- отзывы, при необходимости рекомендации
- оплата налом в МСК, либо удобным для Вас образом (Киви, Яндекс, Вебмани, перевод на банковскую карту, другое)
Работа удаленная с постоянной загрузкой, требуется постоянная онлайн-связь, оперативность, качество, готовность постоянно работать с одним заказчиком.
Если предложение Вас заинтересует, будем рады ознакомиться с Вашим резюме/скиллами.
Это требуется для того чтобы давать Вам работу по Вашему профилю, а не совать всё подряд с вопросами вроде "посмотри, сможешь?" (это сбережёт время Вам и нам, поверьте нашему опыту)
Хотелось бы видеть:
1. Имя
2. Контакты (скайп, ICQ, почту, телефон)
3. Имеющиеся скилы и их уровень
4. Краткое портфолио работ (те, которые Вам самим нравятся и дают понять Ваш уровень) и ориентировочная стоимость/время затраченное Вами в своё время на программирование этих проектов
5. Ориентировочные расценки (час/месяц/проект - как Вам удобнее или всё сразу)
6. Время в которое Вы обычно онлайн (в среднем, часовой пояс МСК (+4))
Можете откликнутся на проект в личном сообщении, либо ответив на проект, как вариант отписать мне на почту [email protected]
Надеемся на успешное, долгосрочное сотрудничество.
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