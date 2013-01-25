Ищем программистов на ряд проектов

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок177 просмотров
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Коллеги, доброе время суток.

Собственно сабж - ищем программиста/группу программистов для постоянного сотрудничества.

Что поделаешь - нехватка кадров.

Что требуется:

- знание одного или нескольких движков: DLE, Simpla, Wordpress, Битрикс, Joomla, Drupal (в любом сочетании)

- программирование модулей под конкретные задачи, ява скрипт, ajax

- постоянно на связи, качество, внимание к деталям.

Приветствуются:

- навыки написания модулей для импорта данных из xls файла произвольного формата в БД сайта. (относится к каталогам товаров, интернет-магазинам)

Что обещаем с нашей стороны:

- адекватность менеджера (опыт работы в IT более 5-ти лет)

- своевременная оплата (без задержек, без "подождите до завтра")

- никакого поиска проектов с Вашей стороны (к нам клиенты обращаются офлайн)

- адекватные цены за работу

- долгосрочное сотрудничество (мы работаем не первый год и нам нужны люди которым можно доверять)

- отзывы, при необходимости рекомендации

- оплата налом в МСК, либо удобным для Вас образом (Киви, Яндекс, Вебмани, перевод на банковскую карту, другое)

Работа удаленная с постоянной загрузкой, требуется постоянная онлайн-связь, оперативность, качество, готовность постоянно работать с одним заказчиком.

Если предложение Вас заинтересует, будем рады ознакомиться с Вашим резюме/скиллами.

Это требуется для того чтобы давать Вам работу по Вашему профилю, а не совать всё подряд с вопросами вроде "посмотри, сможешь?" (это сбережёт время Вам и нам, поверьте нашему опыту)

Хотелось бы видеть:

1. Имя

2. Контакты (скайп, ICQ, почту, телефон)

3. Имеющиеся скилы и их уровень

4. Краткое портфолио работ (те, которые Вам самим нравятся и дают понять Ваш уровень) и ориентировочная стоимость/время затраченное Вами в своё время на программирование этих проектов

5. Ориентировочные расценки (час/месяц/проект - как Вам удобнее или всё сразу)

6. Время в которое Вы обычно онлайн (в среднем, часовой пояс МСК (+4))

Можете откликнутся на проект в личном сообщении, либо ответив на проект, как вариант отписать мне на почту [email protected]

Надеемся на успешное, долгосрочное сотрудничество.

11 лет назад
Varrava
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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