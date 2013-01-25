Простенький сайт продажи автомобилей

Сайты «под ключ»Закрыт24 заявки192 просмотра
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Нужен сайт - по продаже автомобилей, личных с нашей площадки, + клиентских автомобилей.

что-то на подобии этого сайта car72 dot com/search (Примерно в продаже будет всего машин 30-100шт.)

От вас предложение движка (бесплатного, либо платного). Установка, настройка, - если потребуется заточка под наши задачи. («заточка» - уже после выбора движка).

11 лет назад
allch
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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