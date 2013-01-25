Простенький сайт продажи автомобилей

Надо создать новую версию сайта www.orha.ru ТЗ можно посмотреть во вложении или здесь - http://narod.ru/disk/64545433001.9c00ed2dd4421d159d7374e0100fcb24/tz-orha.ru.doc.html В двух словах, что должно быть на сайте: - Пользователи могут загружать на сайт свои фотографии. - Есть внутренняя система общения между клиентам автосалона, ...