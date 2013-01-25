Добрый день! Необходимо сделать сайт для компании. Есть несколько вариантов, которые понравились: http://en. arteferro. com/home/ - сделать по функционалу практически такой же, только видоизменить дизайн и контент (тексты + медиа). Посмотрите, пожалуйста, данный сайт внимательно, проанализируйте - сколько ...
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Интресует цена за полную работу.
От дизайна до функциональна.
CMS не определена.
ТЗ в картинках в прикрепленном архиве.
На картинках видно какие будут использованы функциональные возможности.
Цветовая схема и дизайн - черновой вариант.
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