Kosta-Rica

Юлия Kosta-Rica

 
43 годаРоссия/Набережные Челны
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка логотипа и визитки

    Нужно разработать логотип и визитку в кореле. Название компании "Золотой лев". В качестве логотипа хотелось бы видеть голову льва. Есть предположение, что в профиль выглядеть будет лучше. Лев должен выглядеть гордо и величественно, но не ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн с флеш-элементами

    Требуется дизайн сайта строительной организации. Должны присутствовать флеш-элементы, наподобие как http://www.dostavka-rollov.ru/. Слайд-шоу вместо флеш не предлагать. Дизайн должен быть предоставлен в формате psd и отдельно флеш-объекты. Жду предложений с указанием цены, срока и сколько корректировок ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка магазина

    Интернет-магазин http://ggjewellery.ru/ (Virtue mart 2). Все товары в 1 экземпляре. Нужно, чтобы позиции, которые купили, сразу автоматически переходили в раздел "Архив".

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отредактировать бланк письма

    Есть бланк для отправки писем компании в формате документа Word. В бланке логотип и контактные данные. Нужно подредактировать, чтобы смотрелось лучше, чем сейчас. Предложить 3 варианта. Бланк в приложении к заданию. Задание простое, срок 1 ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправление ошибок virtuemart 2

    Здравствуйте! на сайте ggjewellery.ru при заказе товара не приходят письма о заказе ни заказчику ни владельцу магазина. Нужно подправить это недоразумение, т.е. найти ошибку и исправить. Цена договорная.

    Virtuemart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Защита сайтов (CMS Joomla) на сервере

    Сайты на Joomla 1.5-2.5, лежат на VDS (Mchost). Их постоянно взламывают. Нужно либо на сервере сделать какую-то защиту, либо в коде сайтов. Жду предложений с указанием что будет сделано и стоимостью.

    JoomlaСайт на Joomla
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вопросы по сайту.

    Нужен специалист по NetCat Есть два вопроса по сайту. Проблема с отзывами и отображением материала. Предложите стоимость после осмотра проблемы. Обсуждение задания в личке.

    NetCat
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка сайта на netcat

    $20

    Необходимо внести изменения на сайт с CMS NetCat Подробности в приложенном файле. Оплата через qiwi после сдачи. Сроки 1 день.

    NetCat
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Облако тэгов joomla 2

    $5

    Необходимо заполнить облако тэгов на сайте ggjewellery.ru модуль уже установлен и теги вбиты, нужно настроить переход по тегам на нужную страницу.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Улучшение сайта

    Наш сайт: www.korobki.ru Нужно сделать: 1.интернет-магазин с регистрацией пользователя 2.раздел вопрос/ответ (часто задаваемые вопросы) 3.разместить анкету по удовлетворенности продукции 4.разместить анкету по удовлетворенности сайтом 5.отсортировать, упорядочить, отфильтровать каталог продукции 6.он-лайн калькулятор расчета стоимости доставки CMS Netcat Оплата после сдачи проекта Интересны сроки и ...

    NetCat
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение информации на сайте турфирмы

    Хочу взять информацию с сайта pegast.ru по странам, отелям стран. те что на синей полосе. чтобы можно было открыть каждый отель на отдельной странице как на сайте pegast.ru Можно ли сделать это в автоматическом режиме ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка импорта csv

    Есть готовый скрипт импорта, к нему нужно подцепить второй файл для закачки картинок. Процесс импорта меняться не должен (выбрал файл - нажал кнопку - запустился процесс). скрипт на tat-intim.ru/import/import файл для импорта картинок прикреплен

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Флеш-заставка

    В приложении гиф-заставка для сайта. Весит она слишком много, поэтому нужно сделать её (или что-то очень похожее на нее) во флэш. С каждого города будет отдельная ссылка. Если нужно, исходный файл гифки со всеми слоями ...

    Photoshop
    Анимация12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль записи в салон красоты

    Нужна форма записи как на сайте http://www.persona.ru/ "запишитесь онлайн", с выбором парикмахеров, времени, услугами и прочими функциями пр примеру. Монтировать эту форму на bitrix. Жду предложения, цену и сроки!

    Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Импорт прайса в бд virtuemart 2

    $50

    Есть файл каталога в csv и xml форматах. Есть магазин на VirtueMart 2 (Joomla 2.5) Нужно настроить автоматический импорт товара из этих файлов в магазин, чтобы от меня требовалось только подсунуть файл и запустить скрипт. ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка Joomla2.5+Virtuemart2

    $20

    1. Установлено Popup окно на сайте tat-intim.ru. Должны быть привязка к куки со сроком один день. Должно появляться только при первом заход не сайт, не на каждой странице, а на сайт. Так же должен быть ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
pegasus1986
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Переделать дизайн сайта
Отличный заказчик. Никаких проблем в ходе работы не возникло. Всем рекомендую.
Надежда сделала очень хороший дизайн сайта, глаз радуется :) Интересная творческая идея, красивое сочетание цветов и в то же время учтены все пожелания. С Надеждой приятно работать, она выполняет работу качественно и быстро. Ставлю 10 баллов. Огромное спасибо!
Ответный отзыв
pegasus1986
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сайт с каталогом на 150 позиций
Отличный заказчик. Никаких проблем в ходе работы не возникло. Всем рекомендую.
Задание выполнено хорошо, с учетом всех пожеланий. Если были какие-либо поправки, они вносились быстро. Надежда пишет, что она начинающий веб-мастер, могу сказать, что она очень старательная и у нее уже очень даже неплохо получается. Работой я осталась довольна, рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв
Astraller
Алексей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Модернизация системы заказа на VirtueMart
Сотрудничеством доволен.
Старательный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Рерайтинг
Отличный заказчик!
Прекрасный рерайт! У нас технические тексты и важно, чтобы после рерайта текст был максимально уникальным, но при этом не потерялся смысл. Задача сложная, но Владимир и его команда превзошли все наши ожидания! Мы обалдели - вот он какой - профессиональный рерайт!) Поэтому мы ненасытно заказывали еще и еще))) Владимир всегда на позитиве - приятно общаться в процессе работы. Всё очень понравилось, молодец, так держать!)
Ответный отзыв
course11
Евгений 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа и визитки
Юлия замечательный заказчик! Задачу формулирует четко и знает, чего хочет. С оплатой тоже никаких проблем. Приятна в общении.
Проект выполнен на ура! Именно то, чего я хотела! Чувствуется опыт. Проект был срочный - при высоком качестве работы меня очень порадовала скорость. К тому же Евгений не только сделал замечательный логотип и визитку - после этого он еще дал ценные рекомендации по печати в полиграфии. Большое спасибо за хорошую работу!
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