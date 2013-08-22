Kosta-Rica

Нужно разработать логотип и визитку в кореле. Название компании "Золотой лев". В качестве логотипа хотелось бы видеть голову льва. Есть предположение, что в профиль выглядеть будет лучше. Лев должен выглядеть гордо и величественно, но не ...
Юлия Kosta-RicaKosta-Rica
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется дизайн сайта строительной организации. Должны присутствовать флеш-элементы, наподобие как http://www.dostavka-rollov.ru/. Слайд-шоу вместо флеш не предлагать. Дизайн должен быть предоставлен в формате psd и отдельно флеш-объекты. Жду предложений с указанием цены, срока и сколько корректировок ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
Интернет-магазин http://ggjewellery.ru/ (Virtue mart 2). Все товары в 1 экземпляре. Нужно, чтобы позиции, которые купили, сразу автоматически переходили в раздел "Архив".Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть бланк для отправки писем компании в формате документа Word. В бланке логотип и контактные данные. Нужно подредактировать, чтобы смотрелось лучше, чем сейчас. Предложить 3 варианта. Бланк в приложении к заданию. Задание простое, срок 1 ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! на сайте ggjewellery.ru при заказе товара не приходят письма о заказе ни заказчику ни владельцу магазина. Нужно подправить это недоразумение, т.е. найти ошибку и исправить. Цена договорная.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен рерайтинг текстов с сайта. Жду предложений с указанием стоимости за 1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайты на Joomla 1.5-2.5, лежат на VDS (Mchost). Их постоянно взламывают. Нужно либо на сервере сделать какую-то защиту, либо в коде сайтов. Жду предложений с указанием что будет сделано и стоимостью.Системное администрирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен специалист по NetCat Есть два вопроса по сайту. Проблема с отзывами и отображением материала. Предложите стоимость после осмотра проблемы. Обсуждение задания в личке.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен калькулятор такого вида http://www.mkargina.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=46 Позиции будут другие, возможно несколько калькуляторов. Предлагайте цены и срокиВеб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо внести изменения на сайт с CMS NetCat Подробности в приложенном файле. Оплата через qiwi после сдачи. Сроки 1 день.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Необходимо заполнить облако тэгов на сайте ggjewellery.ru модуль уже установлен и теги вбиты, нужно настроить переход по тегам на нужную страницу.Завершен10 лет назад
Наш сайт: www.korobki.ru Нужно сделать: 1.интернет-магазин с регистрацией пользователя 2.раздел вопрос/ответ (часто задаваемые вопросы) 3.разместить анкету по удовлетворенности продукции 4.разместить анкету по удовлетворенности сайтом 5.отсортировать, упорядочить, отфильтровать каталог продукции 6.он-лайн калькулятор расчета стоимости доставки CMS Netcat Оплата после сдачи проекта Интересны сроки и ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Хочу взять информацию с сайта pegast.ru по странам, отелям стран. те что на синей полосе. чтобы можно было открыть каждый отель на отдельной странице как на сайте pegast.ru Можно ли сделать это в автоматическом режиме ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть готовый скрипт импорта, к нему нужно подцепить второй файл для закачки картинок. Процесс импорта меняться не должен (выбрал файл - нажал кнопку - запустился процесс). скрипт на tat-intim.ru/import/import файл для импорта картинок прикрепленЗавершен10 лет назад
В приложении гиф-заставка для сайта. Весит она слишком много, поэтому нужно сделать её (или что-то очень похожее на нее) во флэш. С каждого города будет отдельная ссылка. Если нужно, исходный файл гифки со всеми слоями ...Анимация12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна форма записи как на сайте http://www.persona.ru/ "запишитесь онлайн", с выбором парикмахеров, времени, услугами и прочими функциями пр примеру. Монтировать эту форму на bitrix. Жду предложения, цену и сроки!Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть файл каталога в csv и xml форматах. Есть магазин на VirtueMart 2 (Joomla 2.5) Нужно настроить автоматический импорт товара из этих файлов в магазин, чтобы от меня требовалось только подсунуть файл и запустить скрипт. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Настроить фильтр товара Fast seller для virtuemart2 . Сайт gefestonline.ru Для каждой категории товара должны быть свои поля для фильтра. Пример фильтра на сайте mtonline.ru Сроки и цены жду от Вас.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $20
1. Установлено Popup окно на сайте tat-intim.ru. Должны быть привязка к куки со сроком один день. Должно появляться только при первом заход не сайт, не на каждой странице, а на сайт. Так же должен быть ...Завершен11 лет назад
Нужно копировать картинки и описания товаров из одного магазина и вставлять в другой. Всего примерно 400 картинок и 600 описаний. Сроки срочные. Предлагайте цену.Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад