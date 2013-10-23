Прекрасный рерайт! У нас технические тексты и важно, чтобы после рерайта текст был максимально уникальным, но при этом не потерялся смысл. Задача сложная, но Владимир и его команда превзошли все наши ожидания! Мы обалдели - вот он какой - профессиональный рерайт!) Поэтому мы ненасытно заказывали еще и еще))) Владимир всегда на позитиве - приятно общаться в процессе работы. Всё очень понравилось, молодец, так держать!)