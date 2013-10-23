Рерайтинг

КопирайтингЗавершен32 заявки281 просмотр
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Нужен рерайтинг текстов с сайта. Жду предложений с указанием стоимости за 1000 знаков.

10 лет назад
Kosta-Rica
Юлия 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$30
2 дня
Прекрасный рерайт! У нас технические тексты и важно, чтобы после рерайта текст был максимально уникальным, но при этом не потерялся смысл. Задача сложная, но Владимир и его команда превзошли все наши ожидания! Мы обалдели - вот он какой - профессиональный рерайт!) Поэтому мы ненасытно заказывали еще и еще))) Владимир всегда на позитиве - приятно общаться в процессе работы. Всё очень понравилось, молодец, так держать!)
Отличный заказчик!
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