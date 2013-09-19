Для сайта приборостроительной тематики требуется копирайтер. Мы предоставляем описание, который нужно отрерайтить, а так же техническую информацию по прибору. От вас требуется 1000-1500 знаков внятного, грамотного текста к каждой карточке. Карточек очень много, около двух ...
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требуется рерайт текста http://bit.ly/1aWFGYE до 9 утра по мск/
УНикальность - не менее 90%.
Необходимо быть аккуратнее в тексте, чтобы например "особо опасные работы" не стали "крайне опасными работами".
Желательно, чтобы был опыт работы с подобной темой
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