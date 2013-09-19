Рерайт текста

КопирайтингЗакрыт3 заявки244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется рерайт текста http://bit.ly/1aWFGYE до 9 утра по мск/

УНикальность - не менее 90%.

Необходимо быть аккуратнее в тексте, чтобы например "особо опасные работы" не стали "крайне опасными работами".

Желательно, чтобы был опыт работы с подобной темой

Рерайт текста
10 лет назад
playmaker178
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Рерайт технических текстов

    $1000

    Для сайта приборостроительной тематики требуется копирайтер. Мы предоставляем описание, который нужно отрерайтить, а так же техническую информацию по прибору. От вас требуется 1000-1500 знаков внятного, грамотного текста к каждой карточке. Карточек очень много, около двух ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 25 текстов про домашних животных

    Нужен ряд текстов для разделов сайта. Всего 25 штук. Объем статьи до 2000 знаков без пробелов. Оплата по 1 $/1000. Выберу 5 исполнителей — каждому по 5 текстов. Кто собирается подводить — не давайте заявку, пожалуйста.

    Копирайтинг6 исполнителей
    Завершен
    10 лет назад

  • Копирайтер

    Добрый День, уважаемый исполнитель. Наша компания проводит набор на долгосрочное сотрудничество — вакансия копирайтер. Условия: - высокая уникальность - выполнение работы точно в срок и по всем требованиям - объем от 10 000 символов в сутки - написание статей по ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание обучающих текстов

    На основании имеющихся материалов (презентации, текстовые документы, таблицы) необходимо написать сценарий учебной программы. При подаче заявок, указывайте, стоимость за 1 слайд (средний объём программы составит 60-80 слайдов) и сроки выполнения работ. Предпочтение отдаётся кандидатам, у которых есть ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтеры

    Здравствуйте! Нужны рерайтеры, объемы большие, график гибкий, 25/1000. Предпочтение отдам тем, кто сможет начать работать прямо сейчас.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Научная статья

    Здравствуйте. Нужно написать научную статью. Тема: Методическое сопровождение тьютором студентов в индивидуализированном дистанционном образовании. Рассмотреть в статье: 1. Индивидуализированное дистанционное образование. 2. Сопровождение. 3. Роль тьютора в дистанционном образовании. 4. Подготовка учебно-методических материалов. 5. Этапы методического сопровождения образования. 6. Индивидуализация дистанционного образования в процессе ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Работа на чешском народном корпусе

    Работа на чешском народном корпусе http://korpus.cz/prohlaseni.php программа bonito этот корпус на чешском Требуется анализ 5 чешских предлжений. сам анализ будет но без этой программы. (в программе заказчик не умеет работать..) Там надо формулами водить предложения и искать ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина электроинструмента

    Нужно наполнить интернет-магазин www.askid.com.ua товарами из прайс листов с уникальным описанием характеристиками и фото (примерно 3000-5000). В предложение обозначьте цену одной позиции и реальные сроки выполнения. Спасибо.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт (тема кузовной ремонт)

    $250

    Нам необходимо написать SEO статьи общим объемом 25000 знаков. Тематика - кузовной ремонт автомобилей. Всего для пяти страниц, при этом все статьи чистый копирайт. Второй очередью необходимо сделать рерайт этих пяти статей. по теме ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад