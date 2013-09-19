Написание обучающих текстов

КопирайтингЗакрыт3 заявки188 просмотров
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На основании имеющихся материалов (презентации, текстовые документы, таблицы) необходимо написать сценарий учебной программы.

При подаче заявок, указывайте, стоимость за 1 слайд (средний объём программы составит 60-80 слайдов) и сроки выполнения работ.

Предпочтение отдаётся кандидатам, у которых есть примеры подобных работ, выполненных ранее.

10 лет назад
JaneYR
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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